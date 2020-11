Der Treffer von Lazaro in der Nachspielzeit brachte Gladbach zwar keinen Punkt mehr in Leverkusen, dafür aber viel Anerkennung für den Offensivspieler. "Ich habe keinen Hut auf dem Kopf, aber wenn, dann würde ich ihn ziehen", sagte Bayers Torhüter Lukas Hradecky bei "Sky".

Lazaro erwischte den Ball nach einer Hereingabe von Patrick Hermann mit der Hacke hinter dem Kopf und beförderte das Spielgerät in die linke Ecke. Hradecky blieb nur die Rolle des erstaunten Zuschauers.

"Es war auf jeden Fall so gewollt", meinte Lazaro, konnte aufgrund der 3:4-Niederlage beim rheinischen Rivalen aber nicht so recht jubeln: "In ein paar Wochen oder Monaten kann ich mich vielleicht mehr drüber freuen."