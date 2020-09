"Alphonso hatte in den letzten beiden Trainingseinheiten Probleme und nur grünes Licht für 45 Minuten. Wir wollten kein Risiko eingehen, aber bis Sevilla haben wir noch ein bisschen Zeit", sagte Flick über den Kanadier. Nationalspieler Goretzka habe einen Schlag abbekommen und "früh signalisiert, dass es nicht weitergeht. Aber ich glaube, dass es nicht so schlimm ist und er am Donnerstag zur Verfügung steht", meinte Flick.