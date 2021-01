Nach einer halben Stunde war es erneut der glänzend aufgelegte Fährmann, der gegen Andrej Kramaric mit einer klasse Parade den Schalker Rückstand verhinderte (30.). Kurz darauf blieb Belfodil mit seinem Abschluss aus wenigen Metern an Nastasic hängen und die in dieser Phase nur auf Konter lauernden Schalker dadurch im Spiel (36.).

Und der Schalker Youngster machte nach dem Seitenwechsel da weiter, wo er vor der Pause aufgehört hatte. Der überragende Harit nutzte seine großen Freiheiten im Mittelfeld und fand Hoppe mit einem Pass in die Gasse. Der Angreifer legte sich den Ball an Baumann vorbei und schob mühelos ins leere Tor ein (57.).

Sechs Minuten später spielte Kevin Vogt im Spielaufbau einen fatalen Fehlpass in die Füße von Harit, der umgehend Richtung Strafraum duchstartete und in den Lauf von Hoppe ablegte. Der 19-Jährige blieb vor Baumann erneut cool und lupfte die Kugel lässig zum 3:0 in die Maschen (63.).

Die Gäste zerfielen nun in ihre Einzelteile und machten Schalke das Toreschießen leicht. Der eingewechselte Bastian Oczipka bediente bei einem Gegenstoß mit Übersicht Harit, dessen Direktschuss aus zwölf Metern links unten zum 4:0-Endstand einschlug (79.). Harit war damit an allen vier Toren der Schalker direkt beteiligt.

Sead Kolasinac trug nicht nur sofort die Kapitänsbinde, sondern riss seine Teamkollegen von Anfang an mit seiner Spielweise mit. Bezeichnend dafür sein Lauf in der zweiten Spielminute, mit der er die erste Schalker Ecke rausholte und so gleich ein Zeichen setzte. Der robuste Bosnier war sich für keinen Zweikampf zu schade und schaltete sich häufig mit dynamischen Vorstößen in die Offensive ein.