In der vergangenen Saison absolvierte Roca 44 Spiele für Espanyol, davon alleine 35 von 38 möglichen Begegnungen in der spanischen Liga. Auch auf europäischer Bühne sammelte der defensive Mittelfeldspieler zuletzt Erfahrungen. Bei fünf Spielen in der Europa-League-Qualifikation sowie drei weiteren Matches in der Hauptrunde des Wettbewerbs stand Roca auf dem Platz.