Der Ägypter habe das Zeug, "bei den besten Klubs der Welt zu spielen", so Rummenigges Antwort auf die Frage, ob er eine Möglichkeit sehe, den Offensivakteur an die Isar zu holen.

Der 65-Jährige weiter: "Was Salah erreicht hat, kann mit dem verglichen werden, was Messi und Ronaldo für Barca und Real Madrid geschafft haben."

Der Vertrag des 28-Jährigen an der Anfield Road ist noch bis 2023 gültig. Salah wechselte im Sommer 2017 von der Roma zu den Engländern. In der laufenden Saison absolvierte er 32 Pflichtspiele für das Team von Jürgen Klopp, erzielte dabei 21 Tore bereitete vier weitere vor.

Fakt ist: Sollte im kommenden Sommer ein Top-Verein an die Verantwortlichen der Reds herantreten, müsste dieser wohl eine dreistellige Millionensumme mitbringen, um überhaupt in den Poker einzusteigen.

Ob der Rekordmeister aus München in Zeiten der Corona-Pandemie allerdings so tief in die Tasche greifen wird, scheint eher unwahrscheinlich. Das sehen auch die Bayern-Entscheider so: "Im Moment denken wir nicht darüber nach, ihn zu verpflichten. Aber natürlich wäre es eine Ehre", erklärte Rummenigge.