"Ich spiele bei Borussia, ich habe einen Vertrag ( bis 2024; Anm. d. Red. ), und wir als Klub verfolgen noch sehr große Ziele in dieser Saison. Was dann im Sommer passiert, kann ich aktuell nicht sagen", fügte der Mittelfeldspieler an, der unter anderem das rege Interesse vom FC Bayern München und des FC Liverpool geweckt haben soll.

Er wolle in seiner Karriere "Titel gewinnen, das treibt mich an. Ein Jahr mit einem Titelgewinn, das wäre dann wirklich ein Traumjahr", sagte Neuhaus weiter. Die Borussia hinkt in der Liga als Tabellenachter derzeit den eigenen Ansprüchen hinterher, in der Champions League geht es im Achtelfinale gegen den englischen Tabellenführer Manchester City, im Pokal wartet in Borussia Dortmund ein dicker Brocken.