"Er hat sich entschieden und will einen anderen Weg gehen", erklärte Trainer Eddie Newton gegenüber der türkischen Presse. Man habe zwar mit dem Norweger weiterarbeiten wollen, jedoch schnell gemerkt, "dass er für sich eine Entscheidung getroffen hat". Für ihn persönlich sei es "falsch einen Spieler hier zu behalten, der nicht mit dem Herzen und den Gedanken in Trabzon ist", sagte der Coach weiter.

Eigentlich wäre der 24-Jährige noch bis 2021 von Crystal Palace an die Türken ausgeliehen gewesen. Doch Sörloth entschied sich nun offenbar dagegen und für einen Wechsel in die Bundesliga. Als Ablöse für den jungen Norweger sollen rund 20 Millionen Euro im Raum stehen. Dazu könnten noch weitere Bonuszahlungen kommen.

Das Geld müsste RB dann auch an die Türken überweisen, die im Leihvertrag eine Kaufoption über sechs Millionen Euro verankert haben. Laut dem türkischen Journalisten Ertan Süzgün will Trabzonspor sogar mehr als 20 Millionen Euro Ablöse für Sörloth. Von bis zu 30 Millionen Euro ist demnach die Rede.

In der vergangenen Saison erzielte der Norweger im Trikot des Süper-Lig-Klubs in 49 Spielen starke 33 Tore (elf Vorlagen) und machte so europaweit auf sich aufmerksam. Bei einem Transfer würde Sörloth wohl zum teuersten norwegischen Spieler der Geschichte werden und damit sogar BVB-Star Erling Haaland (20 Millionen Euro) ablösen.