Er glaube, dass "es perspektivisch nicht allein mit dem Trainerwechsel getan" sei. Der Klub müsse sich so aufstellen, dass er in einigen Jahren wieder in der Bundesligaspitze mitspielen könne. Der ehemalige Leipziger Trainer und Sportdirektor Rangnick hatte Ende Juli seinen Posten als "Head of Sport and Development Soccer" bei Red Bull geräumt. Ein Engagement beim italienischen Erstligisten AC Mailand kam nicht zustande.