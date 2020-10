Spielaufbau? Fehlanzeige. Pressing? Abgeschafft. Kompaktheit? Höchstens phasenweise. So wie Schalke sich zuletzt präsentierte, konnte man schlichtweg nicht in der Bundesliga bestehen.

Zu all den Unzulänglichkeiten im taktischen Bereich kamen auch noch ein unausgewogener Kader, in dem gerade zurückkehrende Leihspieler wie Rudy, Fährmann oder Bentaleb entweder keine Lust auf Schalke hatten oder Schalke eigentlich gar nicht mit dem jeweiligen Spieler plante.

30/09/2020 AM 15:26

Baum, der sich durch seine Zeit beim DFB und als TV-Experte viel mit dem Bundesligafußball und den daraus erwachsenen Trends beschäftigt hat, wird sich an die beste Schalker Saisonphase erinnern und sicherlich zum hohen Pressing zurückkehren wollen - zumindest mittelfristig.

Einen spielerisch so starken Gegner wie Leipzig in nur zwei richtigen Trainingstagen plus Abschlusstraining direkt mit hohem Pressing unter Druck zu setzen - nachdem man monatelang nur abwartend agierte - ist zwar nicht undenkbar, aber durchaus riskant.