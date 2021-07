Im ersten Vorbereitungsspiel auf die kommende Saison im Unterhaus forderte die Mannschaft von Dimitrios Grammozis den Champions-League-Teilnehmer aus St. Petersburg. Vor 1000 Zuschauern vergab Neuzugang Marvin Pieringer per Strafstoß in der 65. Minute die größte Chance. Im Spiel der Königsblauen fehlte es vor allem an Kombinationen und Kreativität.

Mit Schachtar Donezk erwartet S04 im nächsten Test (09.07.2021) erneut ein international erprobter Gegner.

Arminia Bielefeld hat sein erstes Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison der Bundesliga klar verloren. Mit vielen Nachwuchsspielern unterlag die Mannschaft von Trainer Frank Kramer am Samstag beim Drittligisten SC Verl 0:3 (0:1). Vor 1200 Zuschauern trafen Kasim Rahibic (10.) und Mahir Saglik (64./85., Foulelfmeter) für Verl, das in der Vorbereitung bereits deutlich weiter ist. Die Arminia startet Mitte August gegen den SC Freiburg in die Saison.

Bundesliga Au revoir, BVB: Balerdi wechselt fest zu Olympique Marseille VOR 12 STUNDEN

Bundesligist 1. FSV Mainz 05 hat den ersten Test der Vorbereitung locker gewonnen. Das Team von Trainer Bo Svensson bezwang den Bezirksligisten TSG Planig vor 500 zugelassenen Fans in Bad Kreuznach 11:0 (7:0). Der nächste Test steht am Freitag in Mainz gegen den Drittligisten Würzburger Kickers an.

Die Testspielergebnisse vom Samstag, 3. Juli 2021:

Schalke 04 - Zenit St. Petersburg 0:0 (0:0)

TSG Planig - FSV Mainz 05 0:11 (0:2)

0:11 (0:2) Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig 1:0 (0:0)

- Eintracht Braunschweig 1:0 (0:0) 1. FC Nürnberg - Wacker Innsbruck 3:1 (3:0)

- Wacker Innsbruck 3:1 (3:0) SC Verl - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)

- Arminia Bielefeld 3:0 (1:0) BSV Rehden - VfL Osnabrück 0:5 (0:4)

0:5 (0:4) Hannover 96 - SC Paderborn 1:1 (1:0)

Beerschot - MSV Duisburg 0:1 (0:1)

0:1 (0:1) Hansa Rostock - FSV Luckenwalde 3:1 (1:1)

- FSV Luckenwalde 3:1 (1:1) Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth II 3:0 (3:0)

- SpVgg Greuther Fürth II 3:0 (3:0) Viktoria Köln - Karlsruher SC 1:5 (1:0)

Das könnte Dich auch interessieren: Erstes EM-Halbfinale seit 1992: Dänemark schaltet Tschechien aus

(mit SID)

Rose hätte Terzic gerne als Co-Trainer behalten und will ihn "anzapfen"

Copa América Brasilien und Peru zittern sich ins Copa-America-Halbfinale VOR 14 STUNDEN