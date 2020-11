Schalke begann überraschend mutig bei Borussia Mönchengladbach, musste aber dennoch einen Frühen Rückschlag hinnehmen. Nach einer Viertelstunde erzielte Florian Neuhaus die Führung, nachdem direkt zuvor Breel Embolo an Frederik Rönnow scheiterte, landete der Abpraller beim Nationalspieler, der Glück beim Abschluss hatte. Der Ball rutschte an fünf Schalkern und Rönnow vorbei ins Tor (15.).

Doch die Königsblauen ließen nicht wie zuletzt oft die Köpfe hängen und spielten weiter couragiert gegen passive Gladbacher nach vorne. Dafür wurde der Tabellenletzte dann auch belohnt. Nur fünf Minuten nach dem Rückstand spielte Marcus Thuram einen haarsträubenden Fehlpass direkt in die Beine von Marc Uth, der bediente geistesgegenwärtig mit einem Chippball Benito Raman, der anspruchsvoll in die rechte Ecke zum 1:1 traf (20.).

Nach der Pause dauerte es nicht lange bis zur vermeintlichen Vorentscheidung. Patrick Herrmann flankte einen Freistoß aus dem Mittelfeld in den Strafraum, wo Matthias Ginter per Kopf auf Alassane Pléa ablegte. Rönnow wehrte den Schuss direkt vor die Füße von Thuram ab, der aus kurzer Distanz abstaubte (52.). In der Folge verkauft sich Schalke ordentlich, konnte aber nicht an die Teils starken Leistungen aus der ersten Hälfte anknüpfen. Gladbach hingegen verpasste es, frühzeitig den Sack zuzumachen. Plea vergab freistehend vor Rönnow (63.). Nur wenig später parierte Schalkes Schlussmann spektakulär ein Distanzpfund von Neuhaus (67.), bevor er nur kurze Zeit später eine Doppelchance von erneut Plea und Embolo entschärfte (69.).