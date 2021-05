Publiziert 04/05/2021 Am 09:33 GMT

Angeblich rechnen die Frankfurter mit einer Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro. Mittlerweile sei man sich beim Bundesligisten bewusst, den 25-jährigen Torjäger nicht mehr halten zu können, berichtet "Sport1".

In dieser Saison erzielte Silva in 31 Spielen starke 26 Tore, davon alleine 25 in der Liga. Damit ist einzig noch Robert Lewandowski (36 Tore) vor ihm. BVB-Stürmer Erling Haaland liegt gleichauf mit Silva.

Sollte der Portugiese aber tatsächlich zu Atlético Madrid wechseln, wäre damit ein mögliches Tauschgeschäft der Frankfurter mit Real endgültig dahin.

Zuletzt waren Gerüchte entstanden, Luka Jovic könnte fest zur Eintracht zurückkehren, wenn Silva im Gegenzug zu den Königlichen wechselt. Laut "Sky" ist dieser Plan aber schwer umzusetzen, zumal nun Atlético den Vorzug bekommen dürfte.

Frankfurt will bei Luka Jovic nicht aufgeben

Jovic ist nur bis zum Saisonende ausgeliehen und verdient in Madrid mittlerweile deutlich mehr als zu seinen Eintracht-Zeiten. Von etwa zehn Millionen Euro im Jahr ist die Rede. Mit dem Gehaltsgefüge der Frankfurter wäre dies kaum zu vereinbaren.

Dennoch wollen die Eintracht-Verantwortlichen nicht aufgeben. Sportdirektor Bruno Hübner sagte gegenüber "Fussball.News": "Da wird es nach der Saison intensive Gespräche zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt geben. Das ist schon die erste große Herausforderung für unseren neuen Sportvorstand."

Man wolle den Spieler "gerne hier halten", so Hübner, der den Verein zum Saisonende nach zehn Jahren verlässt. Das ganze sei jedoch "abhängig von Real Madrid, das ist der Arbeitgeber, aber auch davon, in welchem Wettbewerb wir spielen."

Damit spielte der Sportdirektor auf eine mögliche Teilnahme in der Champions League an. Aktuell rangieren die Frankfurter auf Rang vier. Mit zusätzlichen Einnahmen aus der Königsklasse wäre ein Jovic-Transfer in jedem Fall wahrscheinlicher. Silva dürfte unabhängig davon den Verein verlassen.

