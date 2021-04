Publiziert 01/04/2021 Am 09:06 GMT | Update 01/04/2021 Am 09:06 GMT

Der Vertrag des 51-jährigen Österreichers in Frankfurt läuft eigentlich noch bis 2023.

Angeblich beinhaltet das Arbeitspapier von Hütter aber eine Ausstiegsklausel über 7,5 Millionen Euro.

Diese könne aktiviert werden, sollte sich ein Verein nicht für die Königsklasse qualifizieren. Bei einer Qualifikation für die Champions League müsste ein interessierter Klub offenbar sogar zehn Millionen Euro bezahlen.

Aktuell rangieren die Gladbacher jedoch nur auf Rang zehn, es fehlen bereits elf Zähler auf die viertplatzierten Frankfurter. Somit dürfte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl wohl maximal 7,5 Millionen Euro überweisen müssen. Laut "Sport1" beläuft sich die Ausstiegsklausel auf rund fünf Millionen Euro.

Eintracht Frankfurt verliert Führungskräfte

Damit droht der Eintracht ein Komplettumbruch in der sportlichen Führung. Sport-Vorstand Fredi Bobic will die Eintracht im Sommer verlassen - ebenfalls trotz eines Vertrages bis 2023.

Auch Manager Bruno Hübner hört auf. Sollte Hütter also wirklich nach Gladbach wechseln, steht in Frankfurt ein Neuanfang an.

Zuletzt war bei den Fohlen kurzzeitig auch Ex-Bayern-Star Xabi Alonso als möglicher Rose-Nachfolger gehandelt worden. Der Spanier verlängerte allerdings wenig später als Trainer der zweiten Mannschaft von Real Sociedad.

