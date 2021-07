Thiago war im Jahr 2013 der absolute Wunschneuzugang des damaligen Trainers Pep Guardiola, der den Mittelfeldspieler aus der gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona kannte. Noch bevor Thiago damals aus Katalonien nach München kam, erkundigte er sich bei Rio Ferdinand über eine Möglichkeit, zu Manchester United zu wechseln. Das erzählte Ferdinand in seiner YouTube-Show "Vibe with FIVE".

Der damals 22-Jährige rief Ferdinand an, die Nummer hatte er von seinem Landsmann David De Gea erhalten. "Er rief mich an und sagte: 'Ich würde gerne zu ManUnited kommen. Gibt es da jemanden, mit dem ich reden kann oder mit dem du reden kannst, nur um das Interesse mitzuteilen?'", berichtete Ferdinand. Der frühere United-Innenverteidiger sprach im Anschluss mit Trainer David Moyes und mit CEO Ed Woodward. Zu einem Angebot kam es aber nicht, weil der englische Rekordmeister kurz vor dem Abschluss anderer Spieler-Transfers stand, wie Ferdinand verriet.

Thiago hatte laut Ferdinand vom FC Bayern ein Ultimatum, um dem Transfer zuzustimmen. "Ich habe 24 Stunden Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, sonst holt mich Pep nicht zu Bayern München", sagte er Ferdinand in einem weiteren Telefonat. Zu einem Wechsel nach Manchester kam es nicht, Thiago ging für 25 Millionen Euro zum FC Bayern München - und blieb sieben Jahre lang. Im Jahr 2020 gewann er das Triple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League und wechselte im Anschluss zum FC Liverpool. Ferdinand beschrieb Thiago in seiner YouTube-Show übrigens so: "Was für ein Typ! Ein großartiger Typ!"

