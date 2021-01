Die Bundesliga-Sensation Union Berlin hat erneut ein Top-Team geärgert und ist zumindest für einen Tag auf Platz vier gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bezwang in ihrem 50. Bundesligaspiel Bayer Leverkusen durch ein spätes Kontertor von Cedric Teuchert (88.) mit 1:0 (0:0) und rückte mit 28 Punkten bis auf einen Zähler an die drittplatzierten Rheinländer heran.

Teucherts langer Sprint zum Siegtor bedeutete den ersten Dreier gegen Bayer im vierten Anlauf seit dem Aufstieg im Sommer 2019. Für Leverkusen hingegen zeigt der Trend in der Liga weiter nach unten: Die Werkself blieb auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg und verlor im Titelkampf weiter an Boden. Union zeigte nach Bayern München (1:1) und Borussia Dortmund (2:1) einem weiteren Top-Team zu Hause die Grenzen auf.