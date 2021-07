Gegen den Dritten der abgelaufenen Premier-League-Saison traf Philipp Förster (6.) nach Hacken-Vorarbeit von Sasa Kalajdzic für den VfB. Liverpools Außenstürmer Sadio Mané (20.) gelang der Ausgleich für Liverpool, das mit einigen Stars wie Leipzig-Neuzugang Ibrahima Konaté (RB Leipzig) angetreten war.

Für den Sieg im zweiten Testspiel gegen Innsbruck sorgte Pascal Stenzel (3.).

Die Stuttgarter blieben in ihrer Vorbereitungsphase damit auch in den Spielen vier und fünf ungeschlagen. Anfang des Monats testeten sie bereits gegen den FSV Hollenbach (10:1), FC St. Gallen (3:0) und den SV Darmstadt 98 (1:1).

Bundesliga Hattrick in vier Minuten: Stuttgart gewinnt nächstes Testspiel 10/07/2021 AM 16:34

Der VfB wird vor dem Saisonstart gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth am 14. August - und dem Pokalspiel in der Woche zuvor gegen einen noch nicht feststehenden Klub aus Berlin - außerdem noch gegen das Starensemble des FC Barcelona testen. Das Spiel wird am 31. Juli um 18.00 Uhr stattfinden.

