Nmecha könnte laut "Sportbuzzer"-Informationen noch in dieser Woche zum zweiten Mal einen Vertrag bei den Wölfen unterschreiben. Für den VfL steht ab dem Wochenende ein Trainingslager in Bad Waltersdorf an, möglicherweise könnte der Angreifer bereits dort mit seinem neuen Team trainieren.

Vergangene Saison war der U21-Nationalspieler, der noch bis 2022 an Manchester City gebunden ist, von den Engländern an den RSC Anderlecht ausgeliehen. Der 22-Jährige kündigte Mitte Juni seinen Abschied aus Belgien an. Für Anderlecht schoss der Stürmer in 41 Pflichtspielen 21 Tore.

Der belgische Verein wollte den Mittelstürmer auch am liebsten halten, hatte aber offenbar nicht die nötigen finanziellen Mittel, um Nmecha fest zu verpflichten. Die Verantwortlichen des Klubs hatten deshalb offenbar die Hoffnung, den Top-Torjäger noch für eine weitere Saison von dem Premier-League-Klub ausleihen zu können.

Doch der deutsche Jugendnationalspieler, der bei der U21-EM mit vier Treffern Torschützenkönig wurde und mit dem deutschen Team den Titel gewann, setzt seine Karriere offenbar in der Bundesliga fort.

Nmecha konnte in Wolfsburg bislang nicht überzeugen

Für Nmecha wäre es bereits das zweite Engagement beim VfL Wolfsburg. In der Saison 2019/ 2020 war er für ein halbes Jahr an die Niedersachsen ausgeliehen. In seiner Zeit beim VfL kam Nmecha aber lediglich auf insgesamt zwölf Pflichtspieleinsätze, ein Tor gelang ihm damals nicht.

Trotzdem sei laut "Kicker" der Kontakt zu dem Stürmer nie abgerissen. Die Verantwortlichen aus Wolfsburg seien dem Bericht zufolge nach den Gesprächen der vergangenen Wochen mit Nmecha bereits auf einem Nenner. Der Spieler selbst kann sich eine Rückkehr nach Wolfsburg offenbar vorstellen.

Auch zwischen Nmechas Noch-Arbeitgeber und dem Bundesligist soll bereits ein Austausch stattgefunden haben. Nun geht es offenbar noch um die Ablöse. Sein aktueller Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" bei zwölf Millionen Euro.

