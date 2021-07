Lahm begründete seine damalige Entscheidung, das Angebot als Sportdirektor beim FC Bayern nicht wahrzunehmen: "Ich habe mit der ganzen Mannschaft noch gespielt, nach einem halben Jahr wäre ich auf einmal ihr Vorgesetzter gewesen."

Dann hätte er über Profis entscheiden müssen, die noch kurz vorher seine Mitspieler gewesen seien. Der 37-Jährige erklärte: "Das ist nicht so einfach, diesen Fakt frei von früheren Emotionen außen vor zu lassen."

Mittlerweile ist er Präsidiumsmitglied beim DFB und Turnierdirektor der EM 2024 in Deutschland. "Was später mal passiert, und ob ich noch mal ein Amt bei Bayern übernehmen werde, da schauen wir mal", so Lahm.

Zuletzt brachte Hoeneß ihn als potentiellen DFB-Präsidenten ins Spiel. Das jedoch scheint nicht in Lahms Plänen zu sein: "Nein, ich habe keine Ambitionen, DFB-Präsident zu werden", meinte er und fügte hinzu: "Ich habe zwar auch mal gelernt: Sag niemals nie. Aber ich kann es mir im Moment wirklich absolut nicht vorstellen."

Lahm entschied sich gegen den FC Barcelona

Lahm beendete seine aktive Karriere 2017. Abgesehen von einer Leihe zum VfB Stuttgart spielte er in seiner Profikarriere ausschließlich für den deutschen Rekordmeister. Der ehemalige Verteidiger verriet, dass er sich nur einmal konkreter mit einem Abgang auseinandergesetzt habe: "Es wäre der FC Barcelona gewesen, damals die Nummer eins in Europa."

Doch er entschied sich letztendlich für einen Verbleib bei den Münchnern. "Mit Barcelona hätte ich vielleicht öfter die Champions League gewonnen, aber mir war es wichtig, das mit meinem Verein zu schaffen", erklärte Lahm und fügte hinzu: "Ich hätte es mir mein Leben lang vorgeworfen, wenn ich gegangen wäre und Bayern irgendwann ohne mich in dieser Zeit die Champions League gewonnen hätte."

Als die Münchner 2013 die Champions League gewannen, war Lahm Kapitän. "Da gibt es für mich nichts Schöneres, den Erfolg in meinem Umfeld zu feiern", so der Ex-Bayern-Star.

Danach habe es für ihn "nie wieder einen Grund" gegeben, einen Gedanken daran zu verlieren, woanders hinzugehen". Mit dem deutschen Rekordmeister gewann er insgesamt achtmal die Meisterschaft und fünfmal den DFB-Pokal. Auch beim WM-Triumph von Deutschland 2014 in Brasilien lief Lahm als Kapitän auf.

