Insbesondere in der ersten Halbzeit waren es eindeutig die Niedersachsen, die in der leeren Volkswagen-Arena den Ton angaben. Vier Eckbälle in den ersten sieben Minuten drückten den Siegeswillen der Norddeutschen aus. Schon nach neun Minuten traf Xaver Schlager mit einem abgefälschten Schuss nur den Pfosten. Bei einem Kopfball von Kevin Mbabu war Frankfurts Torhüter Kevin Trapp zur Stelle.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. Die Gäste wurden nun spürbar mutiger. In der 55. Minute vergab Filip Kostic die Führung. In der Folgezeit geriet das Wolfsburger Tor immer öfter in Gefahr, bevor Dost diese Überlegenheit in ein Tor ummünzen konnte.