Ohnehin habe er keinen "klassischen Karriereplan", erklärte Zakaria. Ein großes Ziel habe er dennoch: "Ich habe schon als junger Spieler davon geträumt, mal für einen der größten Vereine der Welt zu spielen. Um das irgendwann zu erreichen, muss ich hier in Gladbach hart arbeiten."

Zakaria meinte: "Im Fußball weißt du nie, was passiert. Wir haben uns noch nicht zu konkreten Gesprächen getroffen. Ausschließen möchte ich nichts. Mehr kann ich aktuell aber nicht sagen."

Eines seiner Idole sei ManUnited-Star Paul Pogba, den Zakaria als "klasse" bezeichnete. Sein größtes Vorbild sei aber Patrick Vieira gewesen. "Er hat eine Weltkarriere hingelegt. Ihm eifere ich schon ein bisschen nach", so der Gladbacher, der anfügte: "Für mich ist aber immer klar: Ich will Denis Zakaria sein und nicht Pogba oder Vieira. Ich will dem Fußball meinen eigenen Stempel aufdrücken."