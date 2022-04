Knapp 50 Menschen in bunten Regenponchos - fertig ist die Werbebotschaft.

Was man beim FC Bayern München mit dem durch Menschen gebildeten "Telekom-T" auf der Gegengerade kennt, hat nun auch der 1. FC Köln adaptiert.

Passend zum "Tag des Bieres" platzierte der FC-Sponsor beim Bundesliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld knapp 50 Zuschauer in Form einer Kölschstange auf der Gegengerade - gut sichtbar für die Fernsehkameras, versteht sich.

"Ob mit oder ohne Alkohol: Lasst es euch schmecken, Effzeh-Fans", schrieb der Klub bei "Twitter" zu einem entsprechenden Foto.

Sponsor "Gaffel Kölsch" hatte die Werbe-Aktion zuvor mit einem Tweet angekündigt - und damit gemischtes Fan-Echo hervorgerufen.

"Wer kommt denn auf solche Ideen?", war noch eine der harmloseren Antworten. "Mehr als peinlich", schrieb ein anderer.

"Und? Was hast du heute so gemacht? Ach, ich hatte eine gelbe Mütze auf", schrieb am Samstag ein "Twitter"-User mit einem die Augen rollenden Smiley unter den FC-Tweet.

