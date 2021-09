"Florian will auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre eine gute Rolle in Leverkusen spielen. Was danach kommt, weiß man noch nicht", sagte Hans-Joachim Wirtz der "Bild" und fügte hinzu: "Sein Fokus liegt aber jetzt nur auf Bayer und der Nationalelf."

Wirtz wechselte Ende Januar 2020 von der Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln zu Bayer 04 Leverkusen und steht bei der Werkself noch bis Sommer 2026 unter Vertrag. Anfang September gab der 18-Jährige unter Bundestrainer Hans-Dieter Flick gegen Liechtenstein sein Debüt in der Nationalmannschaft.

Zuletzt kursierten Gerüchte, dass der deutsche Nationalspieler eine Ausstiegsklausel im Vertrag verankert habe, Rudi Völle dementierte dies allerdings. "Er soll ja angeblich eine Ausstiegsklausel haben. Die hat er nicht”, sagte der Sport-Geschäftsführer des Werksklubs bei "Bild-TV".

Auch Völler schließt Wechsel in naher Zukunft aus

Völler fügte hinzu: "Wir sind ein Klub, der sich wirtschaftlich tragen muss. Bei Florian wird das aber die nächsten ein, zwei Jahre nicht der Fall sein." Der 61-Jährige schloss demnach zwar einen Wechsel in naher Zukunft aus, allerdings gab er auch zu: "Am Ende hängt es aber natürlich von der Summe ab."

Glaubt man den Aussagen seines Beraters und von Völler, scheint die Zukunft von Wirtz für die kommenden zwei Jahre erst mal geklärt zu sein.

