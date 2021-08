Denn Uschi Müller war es, die ihren an Alzheimer erkrankten Mann über Jahre hinweg und bis zu seinem Tod pflegte.

Nachdem auf den Videotafeln ein kurzer Film an den im Alter von 75 Jahren verstorbenen Müller erinnert hatte, hob Hoeneß in seiner Rede außerdem hervor, dass "durch Dich und deine Freunde dieses Mia-san-Mia entstanden ist, das den FC Bayern bis heute auszeichnet und um das uns heute die ganze Welt beneidet".

Nach seiner aktiven Karriere sei Müller als Trainer für den Nachwuchs "Vorbild und Kümmerer" gewesen.

Zuvor hatte Präsident Herbert Hainer über den "Bomber der Nation" unter anderem gesagt, dass jeder, der in diesen Tagen über Müller gesprochen habe oder spreche, "ein Lächeln im Gesicht" habe: "Er hat Freude geschenkt, und so wollen wir ihn in Erinnerung behalten." Müller habe sich außerdem "nie groß gemacht, obwohl er einer der größten der Fußballgeschichte war".

