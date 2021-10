Fußball

FC Bayern - Dino Toppmöller nicht rundum zufrieden: "Nach 30 Minuten hatten wir Leerlauf"

Für Trainer Dino Toppmöller ist der 4:0-Sieg des FC Bayern München am 9. Spieltag der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim verdient. Doch der Vertreter des an Corona erkrankten Cheftrainers Julian Nagelsmann hat auch ein paar Dinge im Spiel seiner Mannschaft zu bemängeln. Toppmöller nimmt insbesondere die Abwehr in die Pflicht.

00:00:47, vor einer Stunde