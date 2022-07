In Dortmund dürfte der Schock nach wie vor tief sitzen. Erst am Dienstagabend wurde die Diagnose von Neuzugang Sébastien Haller öffentlich.

Der Franzose fällt mit einem Tumor am Hoden erstmal aus. Mit welcher Ausfallzeit der BVB beim 28-Jährigen rechnen muss, ist noch unklar.

Dass die Dortmunder Vereinsführung sind nach Alternativen umschaut, schloss auch Trainer Edin Terzic nicht aus: "Wir werden uns auf alles vorbereiten", sagte der Coach in einer Medienrunde im Trainingslager in Bad Ragaz.

Somit dürfte im Ruhrpott auch über einen möglichen Neuzugang diskutiert werden. Hier ist jetzt plötzlich Luis Suárez im Gespräch.

Suarez als Sturm-Routinier der richtige Ersatz?

Wie "Sky" berichtet, wurde der uruguayische Stürmer dem BVB angeboten. Der Ex-Barça-Angreifer ist nach seiner Zeit bei Atletico Madrid zurzeit vereinslos.

Der 35-Jährige erzielte für die "Colcheoneros" 34 Tore in 83 Spielen und krönte sich 2021 zum spanischen Meister.

Der Angreifer wurde zuletzt unter anderem mit River Plate, D.C. United, Aston Villa und Atalanta Bergamo in Verbindung gebracht, Laut dem "Kicker" hatte Suárez betont, in Europa bleiben zu wollen.

Eurosport-Einschätzung: Klar ist: Haller ist in Dortmund ein zu großer Hoffnungsträger, als dass man seinen Ausfall intern kompensieren könnte. Ähnliche Diagnosen wie bei Marco Richter und Timo Baumgartl brachten monatelange Ausfallzeiten mit sich. Der Gedanke liegt nahe, dass am Suárez-Gerücht etwas Wahres dran ist. Der 35-jährige erfahrene Stürmer ist momentan ohne Arbeitgeber und könnte bei Dortmund nochmal auf hohem Niveau angreifen. Ob Dortmund aber Interesse am temperamentvollen Ex-Barça-Angreifer hat, ist allerdings fraglich.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

