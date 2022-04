In der Saison 2019/20 holte Borussia Dortmund mit Emre Can, Julian Brandt und Nico Schulz gleich drei Nationalspieler an Bord. Das Trio galt als Hoffnungsträger und sollte den BVB in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Alle drei kosteten seinerzeit mehr als 70 Millionen Euro Ablöse, die Erwartungen erfüllen konnte keiner von ihnen.

Die ernüchternde Realität bringt die Verantwortlichen nun wohl zum Umdenken. Laut eines Berichts der "SportBild" wollen die Dortmunder das Trio gehen lassen - zur Not auch für kleines Geld.

Die Streichliste soll einen personellen Umbruch einleiten. Alle drei gehören laut dem Magazin zu den Besserverdienern, weshalb man in Dortmund wohl auch ein ordentliches Transfer-Minus in Kauf nehmen würde.

Can, Brandt und Schulz: Viel gezahlt, wenig bekommen

Für Can bezahlten die Dortmunder 25 Millionen Euro an Juventus. Der erhoffte Mentalitässpieler brachte jedoch auch viele Verletzungen und häufige Fehler mit sich. Laut der "SportBild" sei man beim BVB schon mit 15 bis 20 Millionen Euro als Ablöse für den noch bis 2024 gebundenen Nationalspieler zufrieden.

Auch der Transfer von Brandt wurde einst als Coup gefeiert. Die Borussia schnappte den Ex-Leverkusener einigen Konkurrenten vor der Nase weg und zahlte dabei "nur" 25 Millionen Euro. Eine Summe, mit der die Schwarz-Gelben nun wohl nicht mehr rechnen. Laut des Berichts könnte der 25-Jährige schon für 15 Millionen Euro verkauft werden.

Mit Nico Schulz steht auch der dritte Streichkandidat vor einem Abschied. Der Ex-Hoffenheimer konnte in Dortmund nie an seine starken Leistungen bei der TSG anknüpfen. Hier sollen die Borussen schon in den vergangenen Transfer-Perioden einen Verkauf angestrebt haben. Ein Verkauf wäre hier wohl zum Marktwert möglich, der mittlerweile von 25 auf sechs Millionen Euro geschrumpft ist.

Eine teure Rechnung für den BVB, der damit ein Verlustgeschäft hinnehmen würde. Für die Verantwortlichen scheint dieser Weg aber unausweichlich zu sein.

