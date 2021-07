"Jesper Lindström bringt unheimlich viel mit für unser Spiel und wird uns mit seinen Qualitäten sicher weiterhelfen können. Er ist sehr schnell und hat in Dänemark gezeigt, dass er ein enormes Potenzial hat", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Lindström ist nach Santos Borre der zweite Neuzugang der SGE für die Offensive.

Der 21-Jährige schaffte in der vergangenen Spielzeit bei seinem Jugendverein Bröndby den Durchbruch in der Superligaen. In 29 Ligapartien gelangen ihm zehn Treffer und elf Vorlagen. Im November 2020 kam der offensiv flexibel einsetzbare Lindström zu seinem bislang einzigen Einsatz in der A-Nationalmannschaft.

EURO 2020 Ballack zieht positivies EM-Fazit: "Mehr Qualität, mehr Offensive" VOR 41 MINUTEN

Das könnte Dich auch interessieren: Messi besiegt Fluch im Nationaltrikot: Argentinien gewinnt die Copa

(SID)

Chiellini scherzt über Wettrennen mit Sterling

EURO 2020 Rundumschlag von Hoeneß: "Kroos hat in diesem Fußball nichs mehr verloren!" VOR EINER STUNDE