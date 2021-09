Laut "Bild" war Haaland von Montagabend bis Mittwoch in Marbella. Der Boulevardzeitung wurde am Dienstag ein Selfie zugeschickt, welches am Nachmittag im Yachthafen Puerto Banús aufgenommen wurde und auf diesem der Torjäger mit einem Fan zu sehen ist.

Das Blatt spekulierte nun, dass sich Halaand mit den beiden spanischen Topklubs FC Barcelona und Real Madrid getroffen haben könnte. Denn beide Städte seien von der Stadt am Mittelmeer schnell mit dem Flugzeug zu erreichen.

Haalands Berater Mino Raiola sowie sein Vater Alf Inge sollen den Norweger bei seinem Kurztrip begleitet haben, am Abend seien sie noch mit Freunden im Hotel "Novotel Suites" gesehen worden.

Dass sich die Haaland-Seite tatsächlich mit Vertretern der beiden spanischen Top-Klubs getroffen hat, ist allerdings wenig wahrscheinlich. Die Familie Haaland ist regelmäßig in der Region rund um Marbella, um dort Urlaub zu machen. Demnach ist es gut möglich, dass der BVB-Star Sonne und Energie für die kommenden Spiele tanken wollte und deshalb den Kurztrip unternommen hat.

Haaland rechtzeitig zurück in Dortmund

Bereits am Mittwoch absolvierte der Norweger wieder die Trainingseinheit in Dortmund. Am Samstag trifft der BVB in der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach (18:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport).

Haaland spielt seit Anfang 2020 für die Schwarz-Gelben und sein Vertrag läuft dort noch bis 2024. Dank einer Ausstiegsklausel, die bei rund 75 Millionen Euro liegt, könnte der Offensivakteur den Klub im Sommer 2022 verlassen.

Bereits bei ihrer Europa-Tour vergangenen April hatte Haalands Berater sowie sein Vater diverse Topklubs abgeklappert, um die Optionen für einen Wechsel auszuloten. Damals waren sie auch ganz offiziell in Madrid und Barcelona zu Gesprächen zu Gast.

