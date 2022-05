Dementsprechend müsste die Eintracht eine Ablösesumme nach München überweisen. Im Raum steht eine Summe von acht Millionen Euro. Roca war 2020 für rund neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona an die Isar gewechselt.

In München setzte sich der Mittelfeldspieler jedoch nie wirklich durch. In den vergangenen beiden Spielzeiten brachte es Roca lediglich auf 24 Pflichtspieleinsätze. Dass er auch in der kommenden Saison ein Dasein als Reservist fristen möchte, gilt als unwahrscheinlich.

Ad

Neben Frankfurt sollen auch andere Vereine um die Dienste des 25-Jährigen buhlen. Allerdings strebe Roca einen Wechsel zu einem Champions-League-Klub an. Die Möglichkeit, Einsätze in der Königsklasse zu sammeln, bekäme er in Frankfurt. Aufgrund des fulminanten Sieges in der Europa League sind die Hessen direkt für die Champions League qualifiziert.

Serie A Halbe Saison ohne Kreuzband: Ibrahimovic mit kuriosem Geständnis VOR 3 STUNDEN

Roca wäre der fünfte Sommer-Neuzugang. Die Transfers von Randal Kolo Muani (FC Nantes) Jérôme Onguéné (Red Bull Salzburg), Faride Alidou (Hamburger SV) und Marcel Wenig (FC Bayern) wurden bereits eingetütet.

Das könnte Dich auch interessieren: Liverpool-Verbleib oder Bayern-Wechsel? Mané legt Zeitpunkt fest

"Campeones": Roma-Spieler entführen Mourinho aus Pressekonferenz

Fußball Mbappé wegen Aussagen über südamerikanischen Fußball kritisiert VOR 4 STUNDEN