Die Gäste vom Main erwischten den deutlich besseren Start in die Partie. Die Alte Dame leistete sich hingegen viele leichte Fehler im Spielaufbau und brachte sich immer wieder selbst in Schwierigkeiten.

Nach einer Viertelstunde und einem Ballverlust von Dedryck Boyata landete die Kugel bei Rafael Borré. Dieser schickte Jesper Lindström auf die Reise gen Strafraum. Schwolow-Vertreter Lotka stürmte aber rechtzeitig aus dem Kasten und vereitelte damit die Chance der SGE (15.).

Nur zwei Minuten später machte Ansgar Knauff es dann besser. Filip Kostić schirmte den Ball auf links stark gegen zwei Berliner ab und flankte in die Mitte. Der Ball erreichte Knauff halbrechts im Strafraum der Hertha. Der Frankfurter stieg am höchsten und köpfte aus acht Metern die Kugel ins Tor (17.).

Bis zur Pause hatten die Adler vom Main weitere gute Tormöglichkeiten, zeigten sich im Abschluss aber zu inkonsequent. Mit 1:0 sollte es in die Kabinen gehen.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff wurden sämtliche Berliner Pläne aus der Halbzeit über den Haufen geworfen. Die Hausherren konnten nach einer Frankfurter Ecke zunächst klären, allerdings nicht klar genug. Die Gäste blieben in Ballbesitz, setzten sich über in Rechts in Form von Knauff viel zu leicht durch. Dessen Flanke erreichte Evan N'Dicka im Sechzehnmeterraum. Dieser verlängerte am zweiten Pfosten das Spielgerät zu Tuta. Für den Verteidiger war es dann ein Leichtes, die Kugel aus wenigen Metern in die Maschen zu hämmern, zum 2:0 für die SGE (48.).

Keine zehn Minuten später kam es noch dicker für die Gastgeber. Es reichte ein langer Frankfurter Ball aus der eigenen Hälfte aus, um die gesamte Hertha-Defensive durchzuwirbeln. Lotka stürmte völlig überhastet aus seinem Kasten, wollte die Kugel vor Borré wegstochern. Der verunglückte Klärungsversuch landete jedoch bei Lindström, der mit viel Finesse den Ball aus über 30 Metern ins verwaiste Tor befördern konnte, zum 3:0 für die Adler (56.).

Die Alte Dame wechselte nun dreifach und kam auch in der 61. Minute durch den frisch eingewechselten Davie Selke zum 1:3 Anschlusstreffer, nach einem schönen Volley-Abschluss aus 16 Metern. Nur 75 Sekunden später stellten die Gäste aus Hessen allerdings den alten Abstand wieder her. Wieder waren die Herthaner zu unsortiert in der Defensive und gewährten Daichi Kamada zu viel Raum. Dieser hatte am Strafraumrand das Auge für den besser postierten Borré. Der Stürmer der Adler wackelte Boyata im Eins-gegen-Eins-Duell aus und setzte die Kugel dann humorlos aus 14 Metern flach in die linke untere Torecke (63.).

In der Schlussviertelstunde taute die Hertha-Offensive dann ein wenig auf und spielte befreiter nach vorne. Die Bemühungen blieben jedoch vergeblich, die Frankfurter Eintracht brachte den verdienten 4:1 Auswärtssieg sicher ins Ziel.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Hertha BSC verschläft große Teile des Spiels und schlittert in Richtung Zweite Liga

Wieder einmal leistete sich die Alte Dame einen katastrophalen Auftritt. Nach dem 1:6 gegen RB Leipzig setzte es erneut eine deftige Heimpleite, mit dem 1:4 gegen Eintracht Frankfurt. Das Resultat: Wieder keine Punkte und ein gellendes Pfeifkonzert im Berliner Olympiastadion. Gegen die Hessen setzte es für eine der größten Schießbuden der gesamten Liga die Gegentreffer 55, 56, 57 und 58. Nur Fürth ist mit 64 Gegentoren noch schwächer. Fraglich bleibt zudem, warum die Alte Dame erst ab der 75. Minute wirkliche Offensivbemühungen zeigte und einigermaßen befreit aufspielen konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt ließen die Spieler von Tayfun Korkut alle Tugenden vermissen, die es braucht, um ein Spiel in der Bundesliga zu gewinnen. Unkonzentriertheiten im Spielaufbau, haarsträubende Fehlpässe, keine Zuordnung in der Defensive. So spielt eigentlich ein künftiger Zweitligist.

Die Statistik: 8

Filip Kostić bleibt der Flankenexperte der Bundesliga. Seine Vorlage per Flanke zum 1:0 von Ansgar Knauff war bereits die achte in der laufenden Saison. Das ist sowohl ein neuer persönlicher Rekord als auch der aktuelle Spitzenwert in der Liga.

