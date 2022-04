Eintracht-Coach Oliver Glasner musste in der Partie gegen das Tabellenschlusslicht auf den gelbgesperrten Innenverteidiger Martin Hinteregger verzichten, der von Makoto Hasebe ersetzt wurde. Außerdem begann Djibril Sow für Sebastian Rode. Greuther Fürths Übungsleiter Stefan Leitl rotierte auf drei Positionen und brachte Lucas Itter, Jetro Willems und Havard Nielsen für Sebastian Griesbeck, Simon Asta und Jamie Leweling.

Die favorisierten Hausherren gingen mit viel Schwung in die Partie gegen den Tabellenletzten der Bundesliga. Ansgar Knauff prüfte Fürth-Torwart Andreas Linde früh mit einem Distanzschuss (3.). Trotz viel Spielfreude erspielten sich die Gastgeber kaum Torchancen, weil die Gäste aus Fürth kompakt standen. Insbesondere in Umschaltmomenten fand Fürth immer wieder Lücken in der Eintracht-Verteidigung. Beide Teams erspielten sich lange Zeit keine Abschlüsse im Sechzehner bis Branimir Hrgota nach überragendem Zuspiel von Willems links im Strafraum freigespielt wird und aus freier Position an Kevin Trapp scheiterte (18.).

Auf der gegenüberliegenden Seite beförderte dann Jesper Lindström die Kugel nach Diagonal-Anspiel von Evan N’dicka per Lupfer ins Tor (24.). Schiedsrichter Bastian Dankert gab den Treffer aufgrund eines Handspiels bei der Ballannahme aber richtigerweise nicht. Nach einer halben Stunde eroberte Timothy Tillman den Ball von Makoto Hasebe, flankte in vielversprechender Drei-gegen-zwei-Situation jedoch zu harmlos (30.).

In den letzten zehn Minuten der Partie wurde die Eintracht immer druckvoller und scheiterte mehrmals am glänzend aufgelegten Andreas Leitl. Zunächst scheiterte Knauff aus der Distanz und anschließend verpasste Lindström gleich zweimal freistehend vor Linde den Führungstreffer (41., 42., 45.).

In Hälfte zwei knüpfte die Eintracht an die druckvollen letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit an und schnürte Greuther Fürth hinten ein. Zweimal war es BVB-Leihgabe Knauff, der zum Abschluss kam, das Spielgerät jedoch nicht auf den Kasten beförderte (52., 54.).

Die Gäste waren hauptsächlich damit beschäftigt, Defensivarbeit zu verrichten. Für Gefahr sorgte einzig der für Nielsen eingewechselte Jamie Leweling aus spitzem Winkel nach ansehnlichem Solo (57.). Frankfurt versuchte es immer wieder über die Außen. Nach Kostic-Ecke stieg Einwechselspieler Goncalo Paciencia am höchsten, köpfte jedoch über das Gehäuse von Linde (63.). Die Frankfurter traten in der zweiten Hälfte extrem dominant auf und verzeichneten knapp 67 Prozent Ballbesitz.

Nach Freistoß von Aktivposten Kostic traf Paciencia nur das Außennetz und auch fünf Minuten später bezwang der Portugiese Linde mit einem Versuch aus der Drehung nicht (75., 80.). Für einen negativen Schlusspunkt sorgte der Zusammenstoß zwischen Jens Petter Hauge und Marco Meyerhöfer, der sich durch den Zusammenprall anscheinend eine schwere Knöchelverletzung zuzog und vom Platz getragen wurde (87.).

Für Eintracht Frankfurt geht es am Donnerstag im Viertelfinale der Europa League (Live im Ticker bei Eurosport) gegen den großen FC Barcelona um den Einzug ins Halbfinale. Gegen die Katalanen ist eine Leistungssteigerung notwendig.

Das fiel auf: Großer Aufwand, kein Ertrag

Auch wenn die Eintracht über weite Strecken in der ersten Hälfte blass blieb, lieferten die Hessen gegen tapfer verteidigende Fürther teilweise Einbahnstrecken-Fußball ab. Ab der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit dominierte der Europa-League-Viertelfinalist die Partie gegen Greuther Fürth, spielte mit 657 Pässen doppelt so viele wie der Gegner und verzeichnete sogar 20 Torschüsse. Großchancen hatte Lindström in Hälfte eins, der gleich zweimal die Führung verpasste.

Die Statistik: 0

Mit dem heutigen Unentschieden dürften die Fürther, die in der ersten Hälfte durch Hrgota sogar die Chance auf die Führung hatten, zufrieden sein. Dennoch haben die Fürther in der laufenden Bundesliga-Saison weiterhin null Auswärtssiege vorzuweisen

