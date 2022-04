Bereits zum vierten Mal trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase einer WM-Endrunde auf Spanien . Die bisherige Bilanz dürfte optimistisch stimmen, das DFB-Team verlor in der Gruppenphase noch nie gegen die Iberer.

Die letzten Pflichtspiele gegen die Furia Roja fielen hingegen ernüchternder aus. Im EM-Finale 2008 setzte es ein 0:1, zwei Jahre später stand das gleiche Ergebnis im WM-Halbfinale in Südafrika zu Buche.

In besonders schlechter Erinnerung dürfte der deutschen Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer das Aufeinandertreffen im November 2020 geblieben sein: In der Nations League wurde Deutschland in Sevilla mit 0:6 gedemütigt.

Entsprechend groß ist der Respekt vor Spanien, mit Blick auf die restlichen Kontrahenten hatten die deutschen Medien jedoch eine lösbare Gruppe ausgemacht.

Die Pressestimmen in der Übersicht:

Deutschland

Bild-Zeitung: "Fußball-Deutschland atmet auf – diese WM-Gruppe ist mehr als machbar. Losfee Lothar Matthäus beschert uns eine Gruppe, in der die Qualifikation für das Achtelfinale Pflicht ist"

Kicker: "Im Doha Exhibition and Convention Center wurden am Freitagabend die Gruppen der WM 2022 ausgelost. Für Deutschland wird es in Gruppe E mit Spanien, Japan und Costa Rica oder Neuseeland nicht ganz einfach"

Süddeutsche Zeitung: "Kleiner Gruß an Jogi Löw – Die deutsche Nationalmannschaft erwischt eine Vorrundengruppe, vor der es Hansi Flicks Vorgänger lustvoll gegruselt hätte"

Sport1: "Schweres Los für Deutschland – und ein Rätsel"

Spiegel: "Deutschland trifft auf Spanien, Japan und ??? – Die Lose sind gezogen – und doch ist noch nicht alles klar"

Welt: "Deutsches Losglück bei der 'besten WM aller Zeiten'"

Spox: "DFB-Elf kommt um Hammergruppe in Katar herum"

Spanien

AS: "Die Auslosung begann schlecht und endete gut. Die Mannschaft von Luis Enrique trifft auf Deutschland, das große Schreckgespenst aus Topf 2, hat aber mit Japan und dem Interkontinental-Playoff-Sieger entspanntere Aufgaben"

Marca: "Spanien hat das Schreckgespenst bekommen. Den Rivalen, den alle Topgesetzten vermeiden wollten. Deutschland wird der größte Rivale. Zwei Giganten in derselben Gruppe"

Mundo Deportivo: "Spanien ist bei der Auslosung der WM-Gruppen das Glück abhandengekommen – zumindest anfangs"

Radio Catalunya: "Schwierige Gruppe – Spanien trifft im zweiten Spiel der Weltmeisterschaft auf Deutschland, den schwierigsten Rivalen, den es hätte ziehen können"

