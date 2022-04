Nachdem sowohl der FC Augsburg (2:0 gegen den VfL Bochum) und auch der 1.FC Köln (3:1 gegen Arminia Bielefeld) am letzten Spieltag Siege einfuhren, sahen beide Trainer wenig Not für personelle Veränderungen. Nach dem Motto "Never change a winning team" setzte Markus Weinzierl auf die exakt gleiche Startelf, bei den Kölner fehlte einzig, aber für den Effzeh äußerst bitter, Salih Özcan mit Gelbsperre.

Jan Thielmann ersetzte ihn nicht positionsgetreu als zweiter Stürmer, Dejan Ljubicic rückte dafür auf eine gemeinsame Doppelacht mit Florian Kainz.

Die Augsburger begannen hellwach und konzentriert, haben den ersten gefährlichen Abschluss der Partie durch Vargas zu verzeichnen (3.) und sogar die erste Großchance der Partie – aber Gregoritschs Kopfball rutschte ihm leicht über den Schädel, sodass Marvin Schwäbe den Ball leicht parieren konnte.

In der Folge waren die Kölner am Drücker und bestraften die Nachlässigkeit der Hausherren in den ersten zehn Minuten: Nach Balleroberung in der eigenen Hälfte schalteten die Europa-Anwärter exzellent um, bis Schmitz den Ball von der rechten Grundlinie aus auf Thielmann im Sechzehner-Rückraum zurücklegte, der eiskalt ins linke Eck abschloss – 1:0 Köln.

Doch dabei sollte es nicht bleiben. Keine drei Minuten später hat Oxford Pech, dass der Ball nach einem Luftzweikampf unglücklich an seinem Rücken abprallt, Mark Uth lässt sich diese Chance aus acht Metern nicht entgehen und versenkt den Ball unnachahmlich per Halbvolley. Auch im weiteren Verlauf blieb der Effzeh die spielbestimmende Mannschaft, aber beide Mannschaften erspielten sich, wenn auch weniger hochkarätige, Möglichkeiten.

Nach der Pause erwartete die Augsburger der nächste Schockmoment, als Stammkraft Iago verletzt vom Feld getragen werden musste. Die endgültige Entscheidung besorgte wer auch anderes, als Anthony Modeste per Elfmeter, nachdem Gouweleeuw im Zweikampf ungeschickt agiert hatte (63.). Niederlechner erzielte zwar den Anschlusstreffer nach langem, präzisen Ball durch Dorsch (73.), aber eine kurz aufkommende "Spannung" wurde direkt im Keim erstickt, indem Modeste mit seinem zweiten Tor am heutigen Samstagnachmittag den Deckel draufmachte – Uth hatte in Folge eines Konters und feiner Ballbehandlung durch den eingewechselten Lemperle aufgelegt.

Damit untermauert der Effzeh ausdrücklich seine Europacup-Ambitionen und springt durch den Patzer der Unioner von gestern Abend auf Rang 6.

DER TWEET ZUM SPIEL:

Das fiel auf: Die Lebensversicherung greift

Anthony Modeste, kürzlich als Kölner Lebensversichungerung ausgemacht aufgrund seiner hohen prozentualen Beteilung an allen Treffern des Effzeh, ließ sich trotz einiger vergebener Chancen in der ersten Halbzeit nicht unterkriegen und avancierten durch den eiskalt verwandelten Elfmeter und seinen schönen Schlenzer ins rechte obere Eck zum Man of the Match. Die Kölner können sich auf ihren Superstürmer absolut verlassen.

Die Zahl zum Spiel: 1

Steffen Baumgarts persönlicher Angstgegner ist nun passé. Nach vorangegangenen drei sieglosen Partien gegen die Fuggerstädter fuhr der Köln-Coach gegen die Hausherren nun endlich seinen ersten Dreier ein.

