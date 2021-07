"Wir freuen uns, dass wir mit der Vertragsverlängerung von Rafal weiter Konstanz auf der Torhüterposition für die kommenden Jahre sicherstellen können", sagte FCA-Geschäftsführer Sport Stefan Reuter.

Die Augsburger bereiten sich im Trainingslager am Walchsee in Österreich auf die kommende Spielzeit vor. Zum Auftakt der Saison empfängt das Team von Trainer Markus Weinzierl die TSG Hoffenheim (14. August), zuvor ist der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Oberligist Greifswalder FC zu Gast (7. August).

(SID)

