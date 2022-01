Pandemiefolgen? Gehälterexplosion? Investoren-Wahnsinn? Oliver Kahn sieht den FC Bayern trotz der sich rasant verändernden Bedingungen im Fußball weiterhin bestens aufgestellt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister habe es "immer geschafft, ganz oben mitzuspielen. Wenn ich in die Zukunft schaue, tue ich das alles andere als negativ", sagte der Münchner Vorstandschef am Mittwoch in einer Medienrunde.

Selbst der ablösefreie Wechsel von Nationalspieler Niklas Süle im Sommer sei "mehr Chance als Risiko für uns. Der FC Bayern ist ein hoch attraktiver Verein für andere Spieler." Auch für Dortmunds Torjäger Erling Haaland? Er werde sich, betonte Kahn, über Profis anderer Klubs nicht äußern.

Dafür gab der Bayern-Boss einige Einblicke in die näheren Pläne der Münchner. Die konzentrieren sich darauf, nach Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kingsley Coman auch die 2023 auslaufenden Verträge mit den Topstars Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller möglichst schnell zu verlängern. Dies verstehe sich "von selbst. An ihnen kann man die Erfolge des FC Bayern in den vergangenen zehn Jahren festmachen. Wir sind mit den Spielern im Austausch, das steht auf unserer Agenda ganz oben", betonte Kahn.

Bei Torjäger Lewandowski werde man "alles daran setzen, dass wir ihn möglichst lange bei uns halten können. Er ist ja ein absolutes Phänomen, da gibt es nicht viel zu überlegen. Jede Saison ist er gut für 25, 30 Tore. Er ist fast eine Versicherung für uns."

Kahn huldigt Kapitän Neuer

Auch bei Neuer geriet Kahn regelrecht ins Schwärmen. "Er bricht alle Rekorde und lässt nichts mehr für mich übrig", sagte der 52-Jährige mit einem Schmunzeln. Neuer (35) sei wie Bayern München "sehr, sehr gefräßig, er zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Er geht voran. Er hat viel vor. Solange er motiviert bleibt, kann er noch sehr lange spielen."

Für Süle ist im Sommer dagegen nach fünf Jahren in München Schluss. Man habe dem Innenverteidiger ein "sehr gutes Angebot gemacht. Aber wir müssen gewisse wirtschaftliche Grenzen einhalten", sagte Kahn über den geplatzten Deal.

Offen ist weiter die Zukunft von Corentin Tolisso. Nachdem es lange Zeit nach einem Abschied am Saisonende ausgesehen hatte, deutete Kahn nun einen Sinneswandel an. Der Weltmeister habe nach einigen Verletzungen zuletzt gezeigt, "was er drauf hat".

Kahn sieht Salihamdizic noch lange in München

Verantwortlich für die Personalfragen beim Rekordmeister ist Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Dessen Vertrag läuft im Sommer 2023 aus, doch Vorstandsboss Kahn kann sich "sehr gut vorstellen, dass Hasan noch lange beim FCB bleiben wird".

Er arbeite mit seinem früheren Teamkollegen "sehr gut zusammen, es macht unheimlich Spaß", berichtete Kahn: "Wenn man seine Arbeit anschaut, wenn man den Kader anschaut, wenn man sieht, welchen Erfolg die Mannschaft in seiner Ägide bisher gehabt hat, spricht das alles für ihn. Wir sind da sehr stark aufgestellt."

Doch nicht nur da: Auch Trainer Julian Nagelsmann sei als Nachfolger von Hansi Flick "schnell angekommen. Er hat die Mannschaft schnell von seiner Philosophie überzeugt", lobte Kahn: "Wir kassieren nicht mehr so viele Gegentore und spielen trotzdem attraktiv. Das bringt er alles zusammen. Das ist sehr stark."

