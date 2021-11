Nächster Corona-Ausfall für Julian Nagelsmann: Gerade erst hat der Trainer des FC Bayern München seine Quarantäne-Kicker um Impfskeptiker Joshua Kimmich zurückbekommen, da schlägt das Virus schon wieder zu.

Diesmal hat es Josip Stanisic erwischt, übereinstimmenden Medienberichten zufolge zudem zwei Mitglieder aus dem Betreuerstab. Der FC Bayern bestätigte lediglich den positiven Fall Stanisic. "Der Defensivspieler vollständig geimpft und befindet sich in häuslicher Isolation. Es geht ihm gut", teilten die Münchner mit.

Durch den neuerlichen Wirbel wurde die Vorbereitung auf das Bundesliga-Derby beim FC Augsburg am Freitag (20:30 Uhr im Liveticker ) empfindlich gestört.

Zumal es auch um Kimmich und Co. am Mittwoch neue Schlagzeilen gab: Das Quartett soll in Augsburg zur Verfügung stehen, darf aber wegen der 2G-Regelung nicht mit den Kollegen im dortigen Teamhotel wohnen. Allerdings könnte es für Dienstreisen eine Ausnahme geben. Süle ist noch in Quarantäne und muss weiter passen.

Stanisic doppelt geimpft und symptomfrei

Sicher fehlen werden Stanisic, der bereits am 8. November positiv getestete Nationalspieler Süle und die zwei Betreuer.

Stanisic wurde nach seiner Rückkehr von der kroatischen Nationalmannschaft positiv getestet. Der 21-Jährige ist symptomfrei. Noch am Sonntag hatte er mit dem WM-Zweiten nach dem 1:0 gegen Russland über das Katar-Ticket jubeln dürfen, Stanisic war eingewechselt worden.

Nun folgte die kalte Dusche - auch für Nagelsmann, der das leidige Corona-Thema am liebsten hinter sich lassen würde. Noch am Dienstag schien er dabei auf einem guten Weg, als nach Eric Maxim Choupo-Moting auch Süles weitere Kontaktpersonen Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala aus der Quarantäne kamen.

Gnabry und Musiala kehrten umgehend auf den Platz zurück, Kimmich sollte am Mittwoch folgen. Zeitgleich trudelten weitere Nationalspieler von ihren Quali-Einsätzen ein, die heiße Phase der Vorbereitung auf das Spiel in Augsburg sollte beginnen.

Offenbar keine weiteren Spieler betroffen

Zunächst musste aber geklärt werden, welche Auswirkungen die neuerlichen Fälle auf die Mannschaft haben würden. Die gute Nachricht: offenbar keine. Stanisic und Co. sollen keinen Kontakt zu anderen Spielern gehabt haben, weitere Quarantäne-Maßnahmen gab es daher nicht.

Der FCA wittert trotzdem seine Chance. "In zehn Spielen gewinnt neunmal Bayern München, wir brauchen einen Sahnetag. Aber das Ziel ist zu punkten - und es ist auch möglich zu gewinnen", sagte Trainer Markus Weinzierl: "Wir haben es schon zweimal geschafft in meiner Zeit."

Im April 2014 gelang in Weinzierls erster Amtszeit bei den Schwaben der einzige Heimsieg gegen die Bayern, im Mai 2015 glückte sogar ein Auswärtserfolg (je 1:0). Das Rezept? "Wir müssen ihnen den Spaß am Fußball nehmen und eklig sein", sagte Weinzierl.

