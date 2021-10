März 2021, Spitzenspiel der Bundesliga. Borussia Dortmund führt beim FC Bayern München nach neun Minuten durch einen Doppelschlag von Erling Haaland 2:0. Auf der Bayern-Bank wendet sich Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic der Team-Managerin Kathleen Krüger zu und raunt: " Wie gut ist denn der Haaland? Das ist ja eine Maschine, Alter. Morgen rufe ich den Berater an."

In der Dokumentation "FC Bayern – Behind the Legend", die ab 2. November bei "Amazon Prime Video" zu sehen ist, wird diese Szene thematisiert. Krügers trockener Konter auf die Salihamidzic-Aussage: "Aber wir schicken ihn vorher bitte zum Friseur …"

Dem Zuschauer wird schnell klar, dass der Satz mit dem Berater-Anruf nur ein Scherz war. "Auf der Bank muss auch mal ein Spaß dabei sein", bestätigt Salihamidzic auch gleich in der Doku.

Und Krüger meint: "Nur mit versteinerter Miene das Spiel verfolgen, das ist definitiv nicht der Fall." Das sei in der Bundesliga "auch nicht anders als in der Kreis- oder Bezirksliga".

"Da muss man hinschauen"

Doch so ganz drauf verlassen, dass die Bayern nicht irgendwann bei Haaland-Berater Mino Raiola durchklingeln, sollte sich Borussia Dortmund nicht. "60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure", hatte Salihamidzic schließlich im Sommer bei "Sport1" gesagt - und das deutlich ernster gemeint als den Satz auf der Bayern-Bank.

Billig wäre ein Haaland-Transfer allerdings nicht: 75 Millionen Euro soll eine festgeschriebene Ablöse nach dieser Saison für den bis 2024 vertraglich an den BVB gebundenen Haaland aufrufen. Dazu kommen üppige Gehalts- und Bonusforderungen des Haaland-Clans.

Gleichzeitig muss Bayern aufpassen, seinen Altstar Lewandowski durch zu offensive Avancen in Richtung des 21 Jahre alten Norwegers nicht zu verstimmen. Lewandowski selbst will nach eigener Aussage noch mindestens vier Jahre spielen. Sein Vertrag bei Bayern läuft allerdings nur noch bis 2023.

