Das erzählte der Spanier, der momentan für Qatar SC seine Fußballschuhe schnürt, in einem Interview mit dem spanischen Journalisten Gerard Romero auf der Plattform "Twitch".

"Bei Davies dachten wir zu Beginn: Was für ein Desaster! Technisch war er überhaupt nicht auf der Höhe, dazu machte er viele taktische Fehler. Klar, er war erst 18, aber wir hatten wirklich das Gefühl, dass er nicht auf diesem Niveau mithalten kann" erzählt Martinez, der insgesamt neun Jahre lang im Trikot des FC Bayern spielte.

Ad

Umso mehr zeigte sich Martínez begeistert über Davies' Fortschritte in seinen ersten Monaten: "Seine Entwicklung war brutal. Ich sage immer: Der Unterschied zwischen der 3. und der 1. Liga ist gar nicht so riesig. Es kommt darauf an, sich dem Spielrhythmus und Tempo anzupassen."

Bundesliga Mehr Fans in deutschen Stadien: Bundesländer lockern Begrenzungen VOR 4 STUNDEN

Auch die Unterschiede im Profifußball zeigte Martínez in dem Video-Interview auf und verwies auf die Herausfordung, die Davies mit seinen jungen Jahren meisterte. "Ganz ehrlich: Tausende Drittliga-Spieler könnten rein fußballerisch auch in der 1. Liga mithalten. Es geht darum, schneller zu werden - auch im Kopf. Nur wenige schaffen es, sich anzupassen. Davies hat es geschafft."

In seiner erfolgreichen Zeit bei den Bayern gewann Martínez zwei Mal die Champions League, neun Mal die deutsche Meisterschaft und drei Mal den DFB-Pokal. Außerdem kann der Weltmeister von 2010 noch zwei Klubweltmeisterschaften und zwei UEFA-Supercup-Siege mit den Bayern verbuchen.

Polen-Coach sucht Rat bei Lewandowski: "Frage ihn, wie er spielen möchte"

Ligue 1 Ex-Münchner demütigt PSG: Warum Oldie Dante im vierten Frühling ist VOR 6 STUNDEN