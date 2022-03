Die Werkself hatte sich beim Rekordmeister einiges vorgenommen, hatte in der Anfangsphase allerdings zu häufig das Nachsehen. Bayern hingegen dominierte und hatte in Person von Jamal Musiala, der aus 14 Metern rechts vorbeischoss, die erste gute Möglichkeit (8.).

Knapp zehn Minuten später war es Thomas Müller, dessen Volley-Aufsetzer aus halblinker Position von Lukas Hradecky im Leverkusener Tor entschärft wurde (17.). Nur eine Minute darauf lag der Ball dann aber doch im Tor. Eine Ecke von Joshua Kimmich von der linken Seite landete beim mit aufgerückten Niklas Süle, der aus sechs Metern ins rechte untere Eck einschoss (18.).

Leverkusen wirkte konsterniert, Bayern hingegen ließ verpasste das zweite Tor. So versuchte es Müller aus der Distanz (26.), Serge Gnabry wiederum traf aus sieben Metern halblinks nur das Außennetz (28.).

Dann aber brachte sich der Rekordmeister selbst aus dem Konzept. Einen Freistoß von Kerem Demirbay bugsierte Müller aus sieben Metern am verdutzten Sven Ulreich vorbei ins eigene Netz – der Ausgleich (36.).

Plötzlich wollte Leverkusen mehr. Einen missratenen Rückpass von Dayot Upamécano erlieg Amine Adli, der Franzose umkurvte Ulreich und traf dann aus spitzem Winkel den rechten Pfosten (42.). Wenig später scheiterte Charles Aranguiz nach feinem Zuspiel von Jéremie Frimpong aus sieben Metern an Ulreich, ehe Mitchel Bakker links im Strafraum geblockt wurde (45.).

Auch der zweite Durchgang startete rasant. So scheiterte zunächst Musiala mit einem Schuss aus 18 Metern an Hradecky (47.), ehe auf der anderen Seite Florian Wirtz nach Vorarbeit von Adli aus vier Metern das Außennetz traf (56.). Die beste Möglichkeit bot sich allerdings dem eingewechselten Marcel Sabitzer, der nach Steckpass von Musiala alleine auf das Leverkusener Tor zulief. Der Abschluss aus 13 Metern war dann allerdings zu unplatziert, sodass Hradecky parieren konnte (62.).

In der Folge flachte die Partie allerdings merklich ab, einzig ein Kopfball von Robert Lewandowski nach Sabitzer-Flanke sorgte nochmal für Torgefahr (82.).

Auf der anderen Seite konterte Bayer noch einmal vielversprechend über Diaby, der Upamécano links entwischte. Seine Hereingabe verpasste Wirtz, Frimpong jedoch kam zum Abschluss. Den allerdings parierte Ulreich (87.).

Damit hielt der Manuel-Neuer-Vertreter seinen Bayern immerhin den einen Punkt fest, wenig später pfiff Daniel Siebert nämlich ab.

Die Stimmen:

Niklas Süle (FC Bayern München): "Ich denke, dass wir die besten 30 Minuten in der Saison gespielt haben. Nach dem unglücklichen 1:1 sind wir ein bisschen zusammen gefallen. Wir ermöglichen dem Gegner, wieder ins Spiel zurück zu kommen. Das darf uns nicht passieren. Man hat in der Saison auch mal Phasen, wo man mal weniger Selbstbewusstsein hat. Wir haben heute gegen eine Top-Mannschaft gespielt, dennoch darf uns das nicht passieren. Ich hab mit diesem Klub hier alles gewonnen, ich bin dankbar. Wie man hoffentlich sieht, werde ich hier Woche für Woche alles geben."

Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen): "Ich bin nicht da, das ist mein Tor. Ich ärgere mich immer über Gegentore."

Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen): "Wir mussten positiv bleiben. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, da müssen wir uns gegenseitig pushen. Wir haben vorher gesagt, wir müssen heute leiden."

Kerem Demirbay (Bayer 04 Leverkusen): "Es hat uns definitiv nochmal ein Stück weit einen Push gegeben. Wir haben vorher gesagt, wir sind eine gute Mannschaft, wir müssen uns nicht verstecken. Dann haben wir die ersten 15 Minuten gar nicht gut gespielt, deswegen bin ich froh, dass mein Freistoß dazu beitragen konnte, dass wir nochmal zurückgekommen sind."

Im Gegensatz zum Hinspiel war es nicht unbedingt das Spiel der Offensivspieler.

Das fiel auf: Thomas Müller trifft ins falsche Tor

In 407 Bundesliga-Spielen hat Thomas Müller ganze 136 Tore für seinen FC Bayern erzielt. Aber auch für einen 32-Jährigen hält das Leben offensichtlich noch Überraschungen bereit. So schoss Müller gegen Bayer 04 Leverkusen sein erstes Eigentor überhaupt in der Bundesliga. Abgesehen von der kuriosen Premiere sorgte dieses Gegentor allerdings auch dafür, dass der FC Bayern Bayer 04 Leverkusen anschließend wieder zurück in die Partie kommen ließ und die Partie so ein wenig aus der Hand gab. Im Interview nach dem Spiel sprach Niklas Süle dann auch das derzeit nicht übermäßig vorhandene Selbstbewusstsein an. Bayern fehlt nach zuletzt nicht so souveränen Partien ein wenig dieses Selbstverständnis, das es sonst ausmacht. Das war auch heute wieder zu merken.

Die Statistik: 32

Bayern hat nun in 32 aufeinanderfolgenden Heimspielen gegen Leverkusen immer getroffen.

