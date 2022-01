Neuer (35) war im Winterurlaub auf den Malediven positiv getestet worden.

Am Samstag, dem Tag nach dem Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) waren bereits Weltmeister Corentin Tolisso und die ebenfalls genesenen Omar Richards und Kingsley Coman auf den Rasen zurückgekehrt. Weiterhin in Quarantäne befinden sich Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Leroy Sané, Dayot Upamecano und Alphonso Davies.

Die Rekonvaleszenten sollen laut Trainer Julian Nagelsmann genug Zeit bekommen, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. "Was dann an Spielern gegen Köln zur Verfügung steht, werden wir sehen", meinte der Coach am vergangenen Freitag mit Blick auf das zweite Rückrundenspiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr im Liveticker ).