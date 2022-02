Von Bayern München zum Erzrivalen: Nationalspieler Niklas Süle wechselt im Sommer ablösefrei vom deutschen Rekordmeister zu Borussia Dortmund.

Dies gab der BVB am Montagnachmittag offiziell bekannt. "Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc mit Blick auf den Transfer-Coup.

Ad

Sebastian Kehl, der im Sommer Zorcs Nachfolge antreten wird, erklärte: "Niklas hat uns in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat. Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen."

The Emirates FA Cup Bei Leicester-Pleite: Fan schlägt Nottingham-Spieler mit Faust VOR 2 STUNDEN

Im Vorfeld waren Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit zwischen dem FCB und dem Abwehrmann gescheitert. Süle, der beim BVB die wackelige Abwehr stabilisieren soll, war 2017 von Hoffenheim nach München gewechselt, wurde dort aber auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

"Es gibt bestimmte Limitierungen, über die wir nicht hinweggehen wollen. Wir haben nicht nur Verantwortung für den sportlichen, sondern auch den wirtschaftlichen Bereich", sagte Bayern-Boss Oliver Kahn erst am Samstag zum Süle-Abgang.

Neuer: "Uns alle nervt, dass Niklas geht"

Kapitän Manuel Neuer übte jedoch Kritik: "Uns alle nervt, dass der Niklas geht, er wird uns fehlen." Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen über einen Wechsel von Süle ins Ausland gegeben. Klubs aus Spanien und aus England waren genannt worden.

Süles Berater Volker Struth hatte am Sonntag im "Sport1-Doppelpass" betont: "Der neue Verein steht bereits fest. Niklas hat eine Entscheidung vor kurzer Zeit getroffen. Ich würde mich wundern, wenn er diese noch umwirft. Es gibt noch ein paar Sachen, die geklärt werden müssen."

Dies ist nun geschehen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: England und Co. wollen EM 2028 ausrichten - WM-Pläne zurückgezogen

(Mit SID)

Mbappé-Traumschlenzer und Messi-Tor: PSG-Highlights gegen Lille

Bundesliga Bayern-Team stellt sich hinter Süle - steht sein neuer Klub schon fest? GESTERN AM 12:45