Der Transfer hatte sich schon am Samstag angebahnt. "Sky"-Experte Lothar Matthäus sagte vor dem Spiel der Münchner gegen Hertha BSC: "Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 60 bis 70 Prozent."

Der Rekordnationalspieler hob hervor, dass es für die Leipziger Sinn machen würde, Sabitzer jetzt schon zu verkaufen. "Sabitzers Vertrag läuft nächstes Jahr aus, noch kann Leipzig Geld mit ihm verdienen. Ich finde, er würde gut zum FC Bayern passen", so der 60-Jährige.

Indessen fehlt Sabitzer im Kader für das Auswärtsspiel der Leipziger beim VfL Wolfsburg am Sonntag (17:30 Uhr im Liveticker ). Ihn plagen Adduktorenprobleme.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic wollte die Verpflichtung zwar noch nicht bestätigen, machte aus dem Interesse des Klubs am Österreicher aber kein Geheimnis.

"Wir haben uns mit dem Spieler schon beschäftigt", sagte Salihamidzic bei "Sky": "Er könnte ein Thema werden."

Janko gratuliert schon

"Sport1" vermeldete zudem, dass die Leipziger bereit seien, den Münchnern bei der Ablösesumme entgegenzukommen. Für zwölf bis 13 Millionen Euro seien die Sachsen bereit, den Mittelfeldspieler ziehen zu lassen.

Sabitzer wechselte 2014 nach Leipzig und wurde dort zu einer festen Größe. Unter dem jetzigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann war der österreichische Nationalspieler ein Leistungsträger bei den "Bullen".

Der ehemalige österreichische Nationalspieler Marc Janko gratulierte bereits via Twitter: "Ein weiterer Österreicher beim FCBayern - Glückwunsch und alles Gute, Sabi!!!", schrieb er.

Ginter und Hofmann kein Thema (mehr)

Einen möglichen Transfer der Gladbacher Jonas Hofmann und Matthias Ginter vor Wechselschluss am Dienstag dementierte Salihamidzic derweil. Das bestätigte auch Gladbachs Sportdirektor Max Eberl am Sonntag bei "Bild-TV" in Bezug auf Hofmann: "Ich will jetzt nicht mehr transferieren. Ich weiß nicht, ob Brazzo (Salihamidzic, d.Red.) noch mal anruft. Wir haben Samstag noch mal telefoniert, aber es gibt keine Aktivität in unserer Beziehung. Es gibt keinen Transfer."

Er gehe davon aus und sei sehr überzeugt, "dass Jonas bei uns bleibt. Mindestens bis Sommer 2022. Wir behalten einen deutschen Nationalspieler, der eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Jonas bleibt in Gladbach".

Auch Ginter werde bei den Fohlen bleiben, so Eberl.

(mit SID)

