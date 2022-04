Die Augsburger, die mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt hätten gehen können, waren zu Beginn die bessere Mannschaft. Nach einer Flanke von André Hahn kam Alfred Finnbogason überraschend im Fünfmeterraum an die Kugel, konnte das Spielgerät aber nicht mehr entscheidend treffen (11.).

In der Folge wurde die Partie sehr umkämpft mit einigen Unterbrechungen und insgesamt vier Gelben Karten im ersten Durchgang. Hertha konnte eine zwischenzeitliche Überzahl für ihre erste Chance nutzen, Peter Pekarík konnte eine Marvin-Plattenhardt-Flanke aber nur übers Tor befördern (21.).

Die Gäste kamen dann besser aus der Pause und nutzten die kurzzeitige Überlegenheit, um in Führung zu gehen. Nach einem starken Doppelpass mit Davie Selke spielte Marco Richter den Ball flach auf den kurzen Pfosten, wo Suat Serdar eingelaufen ist und Rafal Gikiewicz mit einem Hackenschuss überwinden konnte (49.). Die Augsburger wurden dann aber schnell wachgerüttelt und schnupperten direkt am Ausgleich.

Zunächst spielten die Fuggerstädter einen Konter nicht gut genug aus und Finnbogason vergab am Ende kläglich (53.). Kurz darauf rutschte eine Flanke durch und Michael Gregoritsch nahm den Ball mit der Brust an, traf dann aber nur die Latte (56.). Der frisch eingewechselte Ruben Vargas verlängerte einen langen Ball mit dem Kopf und köpfte nur knapp links vorbei (58.).

Nachdem die alte Dame die kurze Drangphase der Hausherren ohne Schaden überstehen konnte, standen sie im Verlaufe der restlichen Partie sehr kompakt und ließen nur noch wenig zu. Die Hausherren hatten dann sichtlich Probleme in der Chancenerarbeitung und und liefen sogar in einen gefährlichen Konter.

Selke trug den Ball weit nach vorne, statt abzuspielen, zog dann aber selbst ab und verfehlte das Tor nur knapp (73.). Die letzte große Chance der Partie gehörte noch einmal den Fuggerstädtern, als Iago links im Sechzehner freigespielt wurde, der Brasilianer aber knapp über das Tor schoss (77.).

Die Stimmen:

Kevin-Prince Boateng (Hertha BSC): "Es war ein wichtiger Sieg für uns, ich bin einfach froh, dass wir die drei Punkte nach Hause nehmen. Wir haben heute ganz viel gewonnen, ein überragendes Spiel gemacht. Ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich den Sack zumachen."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: In der entscheidenden Phase da?

Hertha konnte heute wichtige Punkte im Abstiegskampf sichern und mit diesem Sieg nicht nur den direkten Abstiegsplatz verlassen, sie haben gleichzeitig die bereits sicher geglaubten Augsburger wieder mit reingezogen. Drei Punkte vor Bielefeld, die Arminia spielt noch morgen gegen die Bayern, einen Zähler vor dem VfB und nur drei Punkte hinter Augsburg, die alte Dame hat heute sogenannte "Big Points" geholt. Zudem stehen in den kommenden Wochen ebenfalls direkte Duelle mit dem VfB und der Arminia an, wo die Hertha alles klar machen könnte. In der Hinrunde holte Hertha bereits aus den letzten fünf Spielen acht Punkte, heute wurden die ersten drei eingesammelt. Zudem legten sie die richtigen Attribute an den Tag. Kampf, Stabilität und Effizienz zeigten sie heute, was in dieser Tabellenregion Gold wert sein kann.

Die Statistik: 1

Erneut gab es für Augsburg gegen Hertha nichts zu holen. Die Fuggerstädter sind der Lieblingsgegner die Berliner, gegen keinen anderen Bundesligisten hat Hertha eine so gute Bilanz. Aus den 20 Duellen konnte Augsburg lediglich eines für sich entscheiden.

