Das nächste Kapitel in der Impf-Causa um Joshua Kimmich: Nachdem der Gesundheitsexperte und SPD-Politiker Karl Lauterbach sich bereits zuvor kritisch gegenüber der Entscheidung Joshua Kimmichs, sich nicht impfen zu lassen, geäußert hatte, folgt nun eine dringende Empfehlung an den Nationalspieler.

Auf Twitter verwies der Epidemiologe auf eine Studie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die die Leistungswerte von aktiven Profifußballern der Bundesliga und der italienischen Serie A nach einer durchgemachten Corona-Infektion untersuchte. Ergebnis der Studie ist, dass die Leistung der Spieler unmittelbar nach der Erkrankung um mehr als sechs Prozent abnimmt.

Eine besondere Betonung legt Lauterbach aber auf die mittelfristigen Folgen: Auch sechs Monate später seien die Profis "fünf Prozent weniger leistungsstark im Spiel“, so der Gesundheitsexperte.

Kimmich hatte sich am neunten Spieltag in einem Interview dazu bekannt, bisher nicht geimpft zu sein. Daraufhin war der Nationalspieler in zahlreichen Medien an den Pranger gestellt worden. Lauterbach zeigte sich überrascht: "Ich persönlich bin davon ausgegangen, dass er geimpft ist. Dass er es nicht ist, ist nicht gut. Wenn er sagt, er wartet ab, dann ist das schwierig“.