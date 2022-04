Fußball

Julian Nagelsmann gibt sich bei Serge Gnabry zuversichtlich - DFB-Star hat alles, was er braucht

Serge Gnabry hat zwar noch keinen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben, Julian Nagelsmann gab sich auf der Pressekonferenz am Freitag zuversichtlich. Der DFB-Star habe in München "sportlich alles, was er braucht", erklärte Nagelsmann. Die Aussagen des Bayern-Trainers gibt es hier im Video.

00:01:12, vor einer Stunde