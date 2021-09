Besonders defensiv sei die Stabilität wieder zurückkehrt, erklärte Kahn.

"Wir haben zu viele Gegentore in den vergangenen beiden Jahren bekommen. Wir standen damals defensiv, in der Rückwärtsbewegung nicht optimal", meinte der 52-Jährige im Hinblick auf die beiden Spielzeiten unter dem jetzigen Bundestrainer Hansi Flick.

Nun könne die Mannschaft hingegen "wieder zu Null spielen, was die Basis für erfolgreichen Fußball ist". Nagelsmann habe generell die Fähigkeit Spielern schnell Feinheiten und Veränderungen beizubringen, so Kahn.

Tatsache ist: Der 34-jährige Coach und sein Team kassierten in den bisherigen Saisonbegegnungen sechs Gegentore - im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Verbesserung.

Denn Flick hatte in der Spielzeit 2020/21 in den ersten zehn Pflichtspielen mit seiner Mannschaft zwölf Gegentreffer hinnehmen müssen. Dazu kam eine deutliche Niederlage gegen Hoffenheim (1:4). In diesem Fall hat Nagelsmann also schon einmal eine deutlich bessere Bilanz als Erfolgstrainer Flick.

