Beide Top-Klubs machen sich demnach Gedanken, ob sie bereits im Januar ein erstes Angebot für Adeyemi abgeben.

Der Stürmer zeigte besonders in der laufenden Spielzeit sehr starke Leistungen. In neun Saisonspielen erzielte Adeyemi für Salzburg schon sieben Treffer.

Auch in seiner ersten vollen Saison für die Österreicher in der Spielzeit 2020/21 überzeugte der gebürtige Münchener (neun Tore, elf Vorlagen). Adeyemi, der von 2009 bis 2011 in der Jugend des FC Bayern spielte, soll auch beim deutschen Rekordmeister sowie Borussia Dortmund im Fokus stehen.

Manfred Schwabl, sein ehemaliger Förderer bei der SpVgg Unterhaching, wo der U21-Europameister von 2012 bis 2018 unter Vertrag stand, rechnet jedoch nicht damit, dass Adeyemi langfristig in der Bundesliga spielen würde.

FC Chelsea schon 2018 an Karim Adeyemi dran

"Käme er nach Deutschland zurück, wäre es nur ein Zwischenschritt", erklärt Schwabl im "Sport1"-Podcast "Meine Bayern-Woche". Der 19-Jährige sei ganz klar "ein Spieler für England. Er steht für Attacke, ist schnell und bereit für den Zweikampf. Das hat man schon gegen Armenien gesehen." Adeyemi könne "Tore schießen und vorbereiten. Auf Sicht wird die Insel seine Heimat sein", ist sich der Präsident der Spielvereinigung sicher.

Ein erstes Angebot aus England vom FC Chelsea im Jahr 2018 lehnte der Teenager aber noch in Absprache mit seiner Familie und Unterhaching ab. Adeyemi habe sogar probeweise bei den Londonern mittrainiert, verrät Schwabl. "Aber für uns und die Eltern war immer klar, dass dieser Schritt mit 16 Jahren auf die Insel noch zu groß ist. Chelsea wollte ihn in die Akademie aufnehmen, aber wir haben gesagt, dass wir Karim noch unter den eigenen Fittichen haben wollen", so der 55-Jährige.

Der Vertrag von Adeyemi bei Salzburg läuft noch bis 2024. Sein Marktwert liegt bei rund 20 Millionen Euro (laut Transfermarkt.de).

