Vorausgesetzt der PCR-Test am Mittwoch ist negativ, kann Kimmich die Isolation am Folgetag, also frühestens am Donnerstag, verlassen.

Damit fehlt der deutsche Nationalspieler den Münchenern auf jeden Fall noch am Mittwoch gegen den FC Barcelona im letzten Gruppenspiel der Champions League (ab 21:00 Uhr im Liveticker ).

Ob Kimmich gegen Mainz allerdings überhaupt schon wieder von Beginn an auflaufen kann, ist fraglich. Zwei Wochen musste der 26-Jährige trotz eines weitgehend symptomfreien Verlaufs der Covid-Infektion intensive Ausdauertrainings zurückschrauben.

Schon die Länderspiele Mitte November hatte Kimmich als Kontaktperson des positiv getesteten Niklas Süle verpasst und musste in Quarantäne. Somit datiert das letzte Pflichtspiel des Bayern-Stars auf den 6. November, als die Münchener in der Liga gegen den SC Freiburg 2:1 gewannen.

Körperlich dürfte er seither etwas abgebaut haben. Auch seine Bayern-Teamkollegen Serge Gnabry und Niklas Süle standen nach ihrer Quarantäne nicht sofort wieder in der Startelf. Eine langsame Rückkehr ins Spielgeschehen sei daher zu erwarten, berichtet der "Kicker". Womöglich erhält Kimmich von Trainer Julian Nagelsmann "nur" einen Kurzeinsatz gegen Mainz, heißt es weiter.

