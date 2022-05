Er versuche auch nicht "ihn zu beeinflussen, das mache ich nie", stellte der 78-Jährige klar. Alaba wurde in den vergangenen Jahren ebenfalls bei den Verhandlungen mit den Münchenern von Zahavi vertreten.

Am Ende entschied sich der Verteidiger aber nach zehn Jahren beim deutschen Rekordmeister für einen ablösefreien Wechsel zu Real Madrid.

Ad

Bei Lewandowski ist nun sogar ein vorzeitiger Abschied im Gespräch, denn der 33-Jährige steht eigentlich noch bis 2023 unter Vertrag. Zahavi hofft jedoch, dass die Bayern-Bosse dem Wunsch von Lewandowski entsprechen und ihn ziehen lassen.

Premier League Regierung gibt grünes Licht für Verkauf von FC Chelsea VOR 2 STUNDEN

"Er hat mit fast 34 die Möglichkeit, sich einen Lebenstraum zu erfüllen und zu dem Klub zu wechseln, von dem er immer geträumt hat. Warum verwehrt ihm der FC Bayern diese Möglichkeit?", meinte der Spielerberater schon vor wenigen Tagen bei der "Bild".

Lewandowski-Abschied nach Spanien?

Neben dem FC Barcelona soll nach Informationen von "Cadena SER" nun auch Real Madrid im Rennen um Lewandowski eine Rolle spielen. Angeblich bot Zahavi den Polen bei den Königlichen an. Der Berater betonte zudem: "Ich vertrete einzig und allein die Interessen der Spieler, das ist meine Maxime. So mache ich es seit 40 Jahren in diesem Geschäft, in denen ich in die größten Deals der Welt involviert war."

Lewandowski spielt seit 2014 beim FC Bayern. In dieser Zeit gewann der Torjäger unter anderem acht Mal die deutsche Meisterschaft sowie 2020 die Champions League. In 374 Spielen für die Münchener erzielte Lewandowski 344 Tore (72 Vorlagen).

Das könnte Dich auch interessieren: "ManUnited ist Müll" - BBC entschuldigt sich für Tickereinblendung

"Ronaldo? Tore!" So plant ten Hag mit dem Superstar

Fußball DFB-Abschied nach der WM? Das sagt Gündogan VOR 4 STUNDEN