Erst gestern sorgte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei "Sport1" mit Vorwürfen gegen Robert Lewandowskis Berater Pini Zahavi für Wirbel : "Er hat einen Berater, der ihm den Kopf verdreht, schon das ganze Jahr."

Der 78-Jährige reagierte nun gegenüber auf die Aussagen von "Brazzo". Demnach sei die Entscheidung des Stürmers endgültig: "Für Robert ist die Sache eben ganz klar: Er möchte den FC Bayern in diesem Sommer verlassen", so der Berater gegenüber der "Bild".

Ad

Zahavi betont im gleichen Kontext, seinem Schützling ginge es nicht um das Finanzielle: "Niemandem geht es hier ums Geld, weder Robert noch mir."

La Liga Mallorca schafft Klassenerhalt am letzten Spieltag - Barça verliert VOR 10 STUNDEN

Der 78-Jährige stellte im Gegenzug klar, dass "Lewy" beim Rekordmeister nicht mehr die gewünschte Wertschätzung genieße: "Der FC Bayern hat nicht den Spieler Lewandowski verloren, sondern den Menschen Robert."

Berater-Attacke als Statement?

Zuletzt sprach vieles dafür, dass der Pole trotz Wechsel-Wunsch in der bayrischen Landeshauptstadt verweilen würde. Besonders die wiederholten Dementi der Bayern-Verantwortlichen stellten eine Vertragserfüllung (läuft bis 2023) in Aussicht.

Die verbale Attacke des Beraters dürfte nun eine Schlammschlacht einläuten. Immer wieder betonte Zahavi die Differenzen zwischen beiden Parteien. Besonders das Werben der Bayern um Dortmund-Juwel Erling Haaland habe den Polen verärgert: "Robert ist ein sehr intelligenter Mensch, nicht nur der beste Stürmer auf der Welt. Er weiß ganz genau, was um ihn herum passiert und was der FC Bayern geplant hatte. Robert wusste also die ganze Zeit, dass Bayern ihn durch Haaland ersetzen wollte."

Die Wechselgedanken sind daher wohl keine Präferenz mehr, sondern alternativlos: "Für Robert Lewandowski ist der FC Bayern Geschichte", machte Zahavi unmissverständlich klar.

Zahavi hofft derweil, dass das "Basta!" von Oliver Kahn noch einmal überdacht wird: "Ich hoffe jedenfalls, dass die Verantwortlichen und auch der Aufsichtsrat erneut darüber nachdenken. Natürlich können sie Robert noch ein Jahr behalten, fairerweise hat er Vertrag bis 2023, aber das würde ich ihnen nicht empfehlen."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: City feiert Meistermacher Gündogan - Klopp schickt Kampfansage

Streich erklärt: Darum nahm der Freiburg-Coach die Medaille ab

Serie A Durststrecke beendet! Milan nach elf Jahren wieder Meister VOR 13 STUNDEN